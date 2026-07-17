Waspada, Ribuan Warga di Jabar dan Jateng Sudah Alami Kekeringan, Ini Rinciannya

JawaPos.com - Ribuan warga di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) sudah mengalami kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, ribuan warga tersebut kini membutuhkan bantuan suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa bencana kekeringan pertama dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang, Jateng. Total 4 kecamatan terdampak kekeringan dengan jumlah sebanyak 4.397 kepala keluarga atau belasan ribu warga.

Selain Pemalang, 616 kepala keluarga atau setara 967 jiwa di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo juga membutuhkan dukungan air bersih. Sampai Kamis (16/7) BPBD setempat sudah mendistribusikan air bersih sebanyak 5 tanki atau 25 ribu liter.

”Masih di Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Klaten juga terdampak bencana serupa. BPBD setempat melaporkan 4 desa di satu kecamatan membutuhkan suplai air akibat kekeringan,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya pada Jumat (17/7).

Keempat desa terdampak di Klaten terdiri atas Desa Kendalsari, Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo.

Seluruhnya berada di Kecamatan Kemajang. Sebanyak 3.272 kepala keluarga atau 10.685 jiwa merasakan dampak fenomena tersebut. Pada 15 Juni hingga 16 Juli 2026, total distribusi air mencapai lebih dari 1,3 juta liter.

”Kekeringan juga melanda sejumlah desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 5 desa di 2 kecamatan dengan populasi 1.758 jiwa terdampak bencana. Kekeringan pertama dilaporkan pada 19 Juni 2026 dan masih berlangsung hingga hari ini,” terang dia.

Untuk membantu warga terdampak kekeringan di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Kejobong, pada Kamis (16/7) BPBD Purbalingga mengirimkan 30 ribu liter air bersih. Termasuk air bersih yang dikirim ke Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong.

Khusus di Jabar, total ada 28 delapan desa di 15 kecamatan yang terdampak kekeringan. Seluruhnya berada di Kabupaten Bogor. Abdul Muhari menyebutkan bahwa BPBD setempat mencatat sebanyak 2.016 kepala keluarga atau 39.768 jiwa membutuhkan bantuan suplai air bersih.