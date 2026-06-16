Siap-siap, 35.476 Calon Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Bakal Bakal Digembleng jadi Komcad

Ilustrasi ChatGPT Tes CAT Manajer Koperasi Merah Putih. (AI)
JawaPos.com - Usai melalui rangkaian tahapan seleksi ketat, puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih bakal menjalani latihan dasar kemiliteran atau latsarmil Komponen Cadangan (Komcad). Berdasar data dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), total ada 35.476 orang yang bakal digembleng.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa pelaksanaan latsarmil untuk puluhan ribu calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih masih dalam tahap persiapan. Secara keseluruhan, Kemhan menyiapkan 67 satuan pendidikan.
”Pelatihan direncanakan dilaksanakan di 67 satuan pendidikan (satdik) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Brigjen Rico saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Selasa (16/6).
Berbeda dengan Komcad Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani latsarmil selama 1,5 bulan, calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih bakal digembleng selama 30 hari. Setelah itu, mereka melanjutkan pelatihan manajerial selama 15 hari. Pelatihan tersebut dilaksanakan bersama kementerian terkait lainnya.
”Untuk aspek kedisiplinan dan bela negara, durasi pelatihan direncanakan selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait,” jelas Rico.
Jenderal bintang satu TNI AD itu memastikan bahwa latsarmil Komcad untuk calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi maupun kampung nelayan. Namun, mereka juga dibekali ilmu untuk menjadi Komcad. Setelah melakoni latsarmil, mereka akan ditetapkan sebagai bagian dari Komcad.
”Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti program tersebut sekitar 35.476 orang, terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP (Kopdes Merah Putih) dan 5.476 calon pengelola KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih),” terang dia.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa para calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih harus melalui tahapan latsarmil sebelum bertugas. Mereka menempuh pendidikan tersebut untuk menjadi Komcad. Kini Kemhan telah mengkonfirmasi informasi tersebut dan memastikan bahwa tahapan itu memang harus dilalui oleh para peserta.
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