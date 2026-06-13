Viral Kopdes Merah Putih di Hutan Wonogiri, Camat Ungkap Lokasi Asli

JawaPos.com - Sebuah foto yang memperlihatkan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) heboh di media sosial. Pasalnya foto itu memperlihatkan gedung KDKMP yang dikelilingi pepohonan dan berada di kawasan perbukitan jauh dari permukiman. Dinarasikan, gedung KDKMP berada di tengah hutan.

Dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group) gedung KDKMP dalam foto tersebut berada di wilayah Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Camat Kismantoro Sularto mengamini gedung KDKMP bersangkutan berada di wilayah kerjanya.

Lokasi KDKMP tersebut berada di Desa Plosorejo. Meski demikian, Sularto meluruskan bahwa bangunan koperasi itu tidak berada di tengah hutan.

"Itu dekat permukiman. Malah termasuk di tengah desa. Angle (sudut pengambilan) gambarnya saja yang membuat kelihatan di tengah hutan. Infonya (yang ambil gambar) rombongan jagong (hajatan) ke Bugelan," ujarnya, dikutip Sabtu (13/6).

Sularto menuturkan, di bagian barat KDKMP, berjarak sekira 100 meter, ada permukiman warga yang terdiri dari dua RT. Sementara sekira 150 meter ke timur KDKMP terdapat lapangan desa dan dua RT permukiman penduduk

"Itu lokasinya berada di pertengahan empat dusun yang ada di Desa Plosorejo. Bahkan nggak jauh dari jalan kabupaten dan jalan desa," ungkap Sularto.