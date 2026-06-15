Waka BGN Agustina Arumsari Ditunjuk jadi Jubir BGN

JawaPos.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) BGN. Penunjukan tersebut dilakukan usai rapat kerja tertutup antara BGN dan Komisi IX DPR RI yang membahas pagu anggaran BGN Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Kepala BGN Nanik menjelaskan, penunjukan juru bicara merupakan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja tersebut. Kehadiran juru bicara dinilai penting untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus memastikan penyampaian informasi kepada publik berjalan lebih terarah dan efektif.

“Dalam rapat tadi kami menerima berbagai masukan yang konstruktif dari Komisi IX DPR RI. Salah satunya terkait pentingnya penguatan fungsi komunikasi publik di lingkungan BGN,” ujar Nanik.

Menurut Nanik, BGN saat ini menjalankan berbagai program strategis yang menjadi perhatian masyarakat luas sehingga diperlukan saluran komunikasi resmi yang dapat menjelaskan kebijakan, capaian program, maupun perkembangan terkini secara cepat dan akurat.

“Karena itu kami memutuskan menunjuk Ibu Agustina Arumsari sebagai Jubir BGN. Kami berharap fungsi komunikasi publik BGN semakin kuat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat,” kata Nanik..

Sebagai Wakil Kepala BGN, Agustina dinilai memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap arah kebijakan, program kerja, serta berbagai isu strategis yang menjadi fokus lembaga. Dengan pengalaman tersebut, ia diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara BGN dengan masyarakat, media massa, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Nanik menegaskan, transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam tata kelola lembaga yang baik. Karena itu, BGN berkomitmen terus memperkuat komunikasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.