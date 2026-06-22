BGN Klaim Tak Ingin Mengulangi Pengadaan Barang Tak Bermanfaat di 2026

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah melakukan penyisiran terhadap sejumlah pengadaan barang yang dilakukan di tahun anggaran 2025, termasuk 21.801 sepeda motor listrik era kepemimpinan tersangka dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan Hindayana.
"Jadi secara umum semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya," kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari di kantor BGN belum lama ini, dikutip Senin (22/6).
Wanita yang belum genap satu bulan menjabat Wakil Kepala BGN itu menegaskan, di tahun 2026 ini BGN akan lebih disiplin perihal pengadaan barang. Itu sebagai komitmen BGN untuk efisiensi.
Terkait barang yang sudah terlanjur dibeli, nantinya akan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
"Lah yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal ya. Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya itu masih kami bahaslah dengan apa teman-teman yang lain apalagi masih dalam proses di Kejaksaan kan," ungkapnya.
Agustina juga menegaskan, BGN tidak akan mengulangi pengadaan barang serupa yang dinilai tidak bermanfaat di tahun 2026. "Kami prinsipnya tidak akan mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat," tegasnya.
Baca Juga:Penyidik Kejagung Segel 6000 Motor Listrik BGN di Gudang Bogor yang jadi Bancakan Dadan Cs
Ke depan, lanjut dia, anggaran belanja pengadaan barang akan dievaluasi ulang sesuai dengan kebutuhan program MBG. Adapun total belanja anggaran dari semula Rp268 triliun kemungkinan akan dipotong.
"Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari Rp268 triliun tuh sebenarnya, bukan Rp 268 triliun lagi, sudah berkurang dari karena tadi sudah diambil ya," pungkasnya.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana