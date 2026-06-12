Netizen Heboh Instagram Error Saat Demo BEM UI, Curiga Ada Manipulasi

Ilustrasi Instagram Error saat demo BEM UI. (AIGPT)
JawaPos.com - Saat ini media sosial Instagram tengah mengalami gangguan tak bisa mengunggah story atau cerita.
Hal ini berbarengan dengan demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi di Sudirman-Thamrin pada Jumat (12/6).
Adapun gangguan ini menjadi viral pada media sosial X. Salah satunya diunggah oleh akun @______momo****. Dia mengungkapkan bahwa Instagram dirinya tiba-tiba keluar sendiri lantaran mengunggah story tentang demonstrasi.
“Instagram gue tiba-tiba logout sendiri gara-gara daritadi post story soal demo dan MBG wkwkwkwk negara sampah,” katanya.
Sementara itu, akun @tupatsay*** juga mengungkap hal serupa. Bahkan dirinya mempertanyakan apakah ini termasuk pembungkaman.
“Oalah sekarang mainnya pembungkaman? Seharian aktif di IG story & threads ttg aksi dan seisinya alhasil (akunnya tidak bisa login),” ungkapnya.
Bahkan, netizen lainnya @wnicape** mengungkap ada pembatasan informasi di Instagram sehingga berita tentang BEM UI tidak bisa diakses.
“ALERTA! Ada pembatasan informasi di Instagram! Baru semenit yang lalu berita tentang demonstrasi BEM UI bisa diakses, kini semua kata kunci terkait tidak akan memunculkan post/berita apapun!!,” tukasnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil konsolidasi nasional di Universitas Indonesia, berikut adalah 5 tuntutan utama yang dibawa dalam aksi hari ini!
1. Stop Pemborosan APBN: Mendesak evaluasi total dan penghentian pemborosan anggaran negara pada program yang dinilai tidak jelas.
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