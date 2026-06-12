Pajang Poster PERINGATAN (SANGAT) DARURAT', Ini 5 Tuntutan BEM UI di Demo Hari Ini

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Aksi Menuju Indonesia Bangkrut' di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/). Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai bertanggung jawab atas berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan nasional saat ini.

Menjelang aksi, BEM UI mengumumkan mobilisasi massa melalui akun Instagram resmi @bemui_official. Dalam poster yang diunggah, organisasi mahasiswa itu menampilkan tulisan mencolok "PERINGATAN (SANGAT) DARURAT", sebagai simbol kondisi yang mereka anggap sedang dihadapi Indonesia.

Demonstrasi ini digelar di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat, mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok hingga melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM). BEM UI menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan tidak berpihak kepada rakyat.

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Aksi ini juga merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap sejumlah BEM fakultas di Universitas Indonesia yang sebelumnya menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, arah pemerintahan, serta berbagai program pemerintah.

Apa Saja 5 Tuntutan BEM UI dalam Demo Hari Ini? Dalam konsolidasi internal yang dilakukan sebelum aksi, mahasiswa menyepakati lima tuntutan utama yang menjadi fokus demonstrasi.

1. Hentikan Pemborosan APBN BEM UI menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit dalam lima bulan pertama tahun ini. Mereka menilai pemerintah belum mampu mengelola keuangan negara secara efisien.

Selain itu, mahasiswa menilai sejumlah pos belanja negara belum menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Program-program unggulan pemerintah juga dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Menurut mereka, situasi tersebut menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara.