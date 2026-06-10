AI Pegang Kendali Sistem Data Tunggal, Luhut Janji Bansos Tepat Sasaran

JawaPos.com - Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi AI ini akan digunakan dalam membangun sistem data tunggal nasional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis data.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi yang didukung teknologi AI untuk mengintegrasikan berbagai data masyarakat dan program pemerintah.

“Pemerintahan ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran. Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” katanya.

Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.