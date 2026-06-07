Jaga Daya Beli Warga, Gubernur Khofifah Salurkan Bansos dan Bantuan Desa Rp 32,16 Miliar di Ngawi

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelontorkan bantuan senilai Rp32,16 miliar untuk masyarakat Kabupaten Ngawi sebagai upaya menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bantuan tersebut menyasar ribuan keluarga penerima manfaat, penyandang disabilitas, buruh pabrik rokok, pelaku usaha desa hingga program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

"Kegiatan yang kita laksanakan hari ini di Ngawi adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jatim untuk membangn penguatan daya beli masyarakat, perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya, Minggu (7/6).

Melalui Dinas Sosial Jawa Timur, disalurkan bantuan senilai Rp 6,107 miliar. Bantuan tersebut mencakup PKH Plus bagi 2.024 keluarga dengan nilai Rp 2 juta. Bantuan tersebut mencakup per keluarga setiap tahun.

Kemudian BLT DBHCHT diberikan kepada 474 buruh pabrik rokok sebesar Rp1 juta per penerima per tahun. Bantuan ASDP juga disalurkan kepada 230 penyandang disabilitas dengan nilai Rp 3,6 juta per tahun.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan KIP PUTRI JAWARA kepada 100 penerima dan KIP PPKS JAWARA kepada tiga penerima. Masing masing memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta setiap tahun.

Dukungan turut diberikan kepada pilar sosial melalui BOP dan tali asih senilai Rp 334,4 juta. Penerimanya meliputi pendamping disabilitas, TKSK, dan TAGANA yang bertugas mendampingi masyarakat.

Bantuan permakanan bagi LKS PD (penyandang disabilitas) juga disalurkan kepada 25 penerima manfaat, dengan total nilai Rp 114,375 juta sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar keompok rentan.

BUMD Jatim ikut berpartisipasi lewat penyaluran zakat produktif kepada 50 penerima manfaat. Setiapa penerima memperoleh Rp500 ribu untuk memperkuat modal usaha dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga.