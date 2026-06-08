Beri Bantuan Korban Kebakaran Kemayoran, Korlantas Polri Bakal Permudah Pengurusan SIM hingga BPKB

Kakorlantas Polri menemui korban kebakaran di Kemayoran, Jakpus, pada Senin siang (8/6). Dia memastikan akan mempermudah pengurusan dokumen dan surat-surat seperti SIM, STNK, serta BPKB yang terbakar. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan 1.000 boks bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Senin (8/6). Dalam dialog dengan para korban, jenderal bintang dua Polri itu memastikan bakal membantu pengurusan SIM, STNK, dan BPKB kendaraan bermotor milik para korban yang terbakar.
Kepada awak media, Agus menyampaikan bahwa kedatangannya ke lokasi kebakaran tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli mendatang. Tidak hanya melaksanakan bakti sosial dengan memberikan ribuan boks bantuan, di lokasi tersebut Polri juga melaksanakan kegiatan pengobatan gratis.
”Saya mewakili bapak kapolri, termasuk juga panitia HUT Bhayangkara. Hari ini menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di Kemayoran,” ucap Agus.
Dalam menyambut peringatan Hari Bhayangkara, Agus menyampaikan bahwa Polri akan melaksanakan sejumlah kegiatan seperti bedah rumah warga, penyaluran bantuan Al-Qur’an, penyediaan air bersih, dan distribusi bantuan sosial atau bansos kepada warga yang membutuhkan. Salah satu sasarannya adalah korban kebakaran di Kemayoran.
”Kami sesuaikan semua yang terkena dampak (kebakaran di Kemayoran) ini dapat semuanya. Kami siapkan hampir kurang lebih 1.000 boks untuk kami serahkan di Kemayoran,” ucap dia.
Berkaitan dengan dokumen dan surat-surat kendaraan bermotor yang terbakar, Agus menyatakan bahwa hal itu menjadi salah satu permintaan para korban. Karena itu, dia meminta jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, dan instansi terkait lainnya membantu para korban mengurus dokumen dan surat-surat tersebut. Sebagai kakorlantas, dia memastikan akan ikut memberi atensi.
”Nanti bisa kami bantu dengan cepat untuk dilakukan pelayanan dengan baik. Baik itu nanti surat-surat seperti SIM, STNK, BPKB, termasuk juga surat-surat lainnya. Sudah ada posko yang dibuat,” ucap dia.
Untuk itu, Agus meminta para korban tidak perlu khawatir. Nantinya petugas di posko akan membantu mengurus surat-surat tersebut. Meski tetap harus melalui proses sesuai aturan yang berlaku, dia berjanji bakal ada kemudahan-kemudahan sehingga warga korban kebakaran di Kemayoran bisa mendapatkan kembali dokumen kendaraan bermotor yang sah.
”Tentang surat-surat yang terbakar, nanti akan kami permudah. Syaratnya juga nanti akan kami permudah. Tadi saya minta untuk pak kapolda, pak dirlantas, termasuk juga polres agar segera membantu kegiatan ini,” ujarnya.
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