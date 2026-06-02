Kisah Rudi, Pengepul Puing Kebakaran Kemayoran Gempol demi Sisa Besi: Kadang Nemu Emas dan Uang Koin

JawaPos.com - Kebakaran hebat baru saja melumat kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6) malam. Di saat ratusan warga meratapi rumah semi permanen mereka yang rata dengan tanah, ada geliat kehidupan lain di atas puing-puing yang masih berasap.

Bagi para korban, harta benda mereka kini sudah menjelma menjadi abu. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Alih-alih membiarkannya telantar, warga memilih menjual sisa runtuhan rumah mereka kepada para pengepul barang rongsok sisa kebakaran.

Di sinilah Rudi, 45, mengambil peran. Dengan berbekal spatula stainless berlubang di tangan, pria paruh baya ini dengan cekatan mengorek tumpukan arang guna menyortir sisa besi, paku hingga uang logam.

Rudi bukan korban kebakaran Kemayoran. Ia adalah seorang pemborong rongsokan yang melihat peluang di balik musibah.

"Lagi nyari barang ini besi-besi, paku," ujar Rudi saat ditemui di lokasi, Selasa (2/6).

Taruhan Nasib Bermodal Rp300 Ribu per Rumah

Sistem kerja Rudi terbilang unik. Ia tidak mencari barang secara gratis, melainkan membeli "hak" atas puing-puing rumah yang terbakar dari sang pemilik. Di lokasi kebakaran Kemayoran ini, Rudi langsung memborong tiga rumah sekaligus.

"Bukan rumah saya, saya mah tukang borong," jelas Rudi.

Harganya pun bervariasi, tergantung pada perkiraan seberapa banyak material logam yang tersisa di dalam bangunan tersebut.