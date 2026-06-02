Kunjungi Kebakaran di Kemayoran Gempol: Wagub Rano Sentil Alasan Warga Ogah Pindah ke Rusun

JawaPos.com - Kebakaran hebat menghanguskan ratusan rumah warga di kawasan padat penduduk Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6) malam. Insiden memilukan ini diduga kuat terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno langsung meninjau lokasi pengungsian pada Selasa (2/6) siang. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ini.

Rano mengaku sempat membujug warga untuk berpindah ke rumah susun (rusun) yang lebih aman. Namun, ajakan itu ditolak oleh warga.

"Tadi sambil lalu saya juga ngomong dengan beberapa warga, 'Kenapa enggak mau coba dulu masuk rusun?' 'Aduh Pak, kita lahir di sini, Bang. Bahkan yang namanya ari-ari kita ditanam di sini'," ujar Rano.

"Saya bilang, 'Eh, saya lahir di Kemayoran, di Kepu. Ari-ari saya juga saya tanam di Kemayoran. Masa kita mau sebujak-bujak tinggal di sini.' Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak," ungkap Rano.

95 Persen Kebakaran Jakarta Dipicu Korsleting Listrik

Rano Karno mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penggunaan instalasi listrik di rumah. Menurut data Pemprov DKI, mayoritas kasus kebakaran di ibu kota dipicu oleh arus pendek.

"Provinsi DKI Jakarta prihatin dengan kejadian ini. Dan kembali lagi yang bisa kita lakukan adalah mengulangi, mewarning kepada masyarakat, yang harus pertama kali dijaga adalah listrik," ujarnya di lokadi, Selasa (2/6).

Wagub Rano mengungkapkan, 95 persen kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik. Kebiasaan menumpuk colokan menjadi salah satu pemicu utama.