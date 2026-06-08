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Ryandi Zahdomo
Senin, 8 Juni 2026 | 15.00 WIB

Peringatan Tsunami BMKG: Ini Daftar Wilayah Berstatus Siaga usai Gempa M 7,7 di Sangihe, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Wilayah berpotensi tsunami usai gempa 7,7 M di Sangihe. (istimewa) - Image

Wilayah berpotensi tsunami usai gempa 7,7 M di Sangihe. (istimewa)

JawaPos.com - Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin (8/6/2026) pukul 07.39 WITA. Dahsyatnya guncangan membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) langsung mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Kalimantan Timur.

Berdasarkan data resmi BMKG, pusat gempa berada di koordinat 5.69 LU dan 125.05 BT, tepatnya pada jarak 236 km Barat Laut Tahuna dengan kedalaman 105 km.

Kepanikan Warga Sangihe saat Guncangan Dahsyat
Dikutip dari Manado Post, dampak gempa Sangihe M 7,7 ini langsung memicu kepanikan luar biasa. Berdasarkan pantauan di Kelurahan Tapuang, guncangan hebat menyebabkan sejumlah bangunan dan tiang listrik bergoyang kuat selama beberapa saat.

Tanpa berpikir panjang, warga yang berada di dalam ruangan langsung memilih keluar rumah dan berkumpul di area terbuka demi menyelamatkan diri.

Daftar Wilayah Berstatus Siaga Tsunami dari BMKG

Mengingat besarnya magnitudo gempa, BMKG merilis daftar wilayah yang masuk dalam status SIAGA tsunami. Warga di daerah berikut diminta untuk segera melakukan evakuasi menyeluruh sesuai waktu estimasi kedatangan yang direkomendasikan BMKG:

- KEPULAUAN SANGIHE (Status Ancaman: SIAGA) - Estimasi: Pukul 07:51:55 WITA

- KOTA MANADO (Status ancaman: SIAGA) - Estimasi: Pukul 08:12:25 WITA

- MINAHASA UTARA BAGIAN UTARA (Status Ancaman: SIAGA) - Estimasi: Pukul 08:12:40 WITA

Editor: Estu Suryowati
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