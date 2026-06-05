Lulus di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global, Gubernur Lemhanas Ingatkan Alumni P3N 27 Jaga Kapasitas Diri

JawaPos.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menitipkan pesan kepada 84 lulusan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27. Dia meminta puluhan lulusan tersebut terus menjaga kapasitas diri.

Pesan itu disampaikan oleh Ace Hasan saat menutup P3N 27 di Gedung Lemhannas pada Kamis (4/6). Secara keseluruhan ada 5 pesan penting yang disampaikan kepada para lulusan Lemhannas dalam acara tersebut.

”Pertama, para alumni P3N 27 harus menjadi pemimpin nasional yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, dan keteguhan moral dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” ucap Ace Hasan dalam keterangan resmi pada Jumat (5/6).

Hal itu sangat penting karena mereka lulus dari Lemhannas saat situasi geopolitik global semakin tidak menentu. Menurut Ace, pemimpin nasional tidak cukup hanya unggul secara intelektual, melainkan harus memiliki integritas, kepekaan sosial, ketangguhan moral, serta komitmen yang kuat terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu, dalam poin kedua pesan yang dia sampaikan, Ace Hasan mengingatkan para alumni pendidikan Lemhannas dituntut untuk menjadi pemimpin yang adaptif sekaligus visioner dalam menyikapi perubahan global.

Perkembangan geopolitik, disrupsi teknologi, artificial intelligence, ekonomi digital, dan ancaman siber menuntut hadirnya pemimpin yang mampu berpikir strategis, cepat beradaptasi, serta menghadirkan solusi inovatif bagi kemajuan bangsa.

”Seluruh dinamika dan tantangan tersebut menuntut hadirnya pemimpin nasional yang memiliki kapasitas strategis, berpikir jauh ke depan, mampu membaca perubahan global, dan memiliki keteguhan dalam menjaga kepentingan nasional,” terang Ace Hasan.

Ketiga, orang nomor satu di Lemhannas tersebut menekankan agar seluruh alumni menjadi perekat persatuan dan penjaga kohesi nasional dan memiliki rasa empati dan kepekaan sosial yang tinggi. Itu penting untuk menjaga persatuan serta mencegah polarisasi dan konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Dalam poin keempat, Ace Hasan menyoroti kepekaan strategis para alumni terhadap berbagai tantangan nasional dan global. Menurut dia, pemimpin nasional harus mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan menyiapkan langkah-langkah strategis bagi masa depan bangsa.