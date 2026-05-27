Wapres Gibran Ditemani Jan Ethes Laksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5). Gibran terlihat didampingi putra sulungnya Jan Ethes saat melaksanakan salat ied tersebut.

Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Menteri Agama (Menag) sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Gibran bersama Nasaruddin duduk di shaf paling depan.

Pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB. Khatib salat Idul Adha disampaikan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis.

Selain Gibran, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, hingga sejumlah duta besar negara sahabat.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya masuk ke dalam agenda pelaksanaan salat Idul Adha di Istiqlal. Namun, agenda kenegaraan di Prancis membuat kepala negara tidak dapat hadir tahun ini.

"Presiden terjadwal, tetapi saat ini masih sedang menjalani sidang di Prancis dalam satu acara yang super penting ya. Tetapi yang jelas, Wapres dan pimpinan tinggi lembaga-lembaga negara kita tetap dijadwalkan melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha di Masjid Istiqlal" ucap Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (26/5).

Sementara Presiden Prabowo melaksanakan salat ied di Wisma KBRI Paris, Prancis, pada Rabu (27/6) Kepala Negara melaksanakan salat ied bersama warga negara Indonesia (WNI) sebelum memulai rangkaian kegiatan resmi kenegaraan di negara tersebut..

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, mengatakan Presiden juga akan bersilaturahmi dengan masyarakat Indonesia yang berada di Paris.