Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 27 Mei 2026 | 15.05 WIB

Wapres Gibran Ditemani Jan Ethes Laksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama putra sulungnya Jan Ethes melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5). - Image

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama putra sulungnya Jan Ethes melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5).

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5). Gibran terlihat didampingi putra sulungnya Jan Ethes saat melaksanakan salat ied tersebut.

Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Menteri Agama (Menag) sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Gibran bersama Nasaruddin duduk di shaf paling depan.

Pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB. Khatib salat Idul Adha disampaikan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis.

Selain Gibran, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, hingga sejumlah duta besar negara sahabat.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya masuk ke dalam agenda pelaksanaan salat Idul Adha di Istiqlal. Namun, agenda kenegaraan di Prancis membuat kepala negara tidak dapat hadir tahun ini.

"Presiden terjadwal, tetapi saat ini masih sedang menjalani sidang di Prancis dalam satu acara yang super penting ya. Tetapi yang jelas, Wapres dan pimpinan tinggi lembaga-lembaga negara kita tetap dijadwalkan melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha di Masjid Istiqlal" ucap Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (26/5).

Sementara Presiden Prabowo melaksanakan salat ied di Wisma KBRI Paris, Prancis, pada Rabu (27/6) Kepala Negara melaksanakan salat ied bersama warga negara Indonesia (WNI) sebelum memulai rangkaian kegiatan resmi kenegaraan di negara tersebut..

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, mengatakan Presiden juga akan bersilaturahmi dengan masyarakat Indonesia yang berada di Paris.

“Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan shalat Idul Adha dan silahturahmi dengan WNI di Wisma KBRI Paris,” ujar Teddy dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Libur Idul Adha 2026, Jasa Marga Siaga Penuh di Tol Trans Jawa: 17 Gardu Tambahan hingga 31 Derek Disiapkan - Image
Nasional

Libur Idul Adha 2026, Jasa Marga Siaga Penuh di Tol Trans Jawa: 17 Gardu Tambahan hingga 31 Derek Disiapkan

Rabu, 27 Mei 2026 | 15.02 WIB

Momen Khidmat Khofifah - Emil Salat Idul Adha di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya - Image
Surabaya Raya

Momen Khidmat Khofifah - Emil Salat Idul Adha di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya

Rabu, 27 Mei 2026 | 14.57 WIB

Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama - Image
Lifestyle

Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.28 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore