Selain Sate, Ini 5 Ide Menu Daging Kurban yang Bisa Dijadikan Pilihan Hidangan Idul Adha

Ilustrasi menu olahan daging kurban saat Idul Adha / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Idul Adha selalu menjadi momen istimewa yang dinantikan banyak orang.
Selain karena merupakan hari raya keagamaan, Idul Adha juga merupakan momen pelaksanaan ibadah kurban.
Disamping sebagai bentuk ibadah, prosesi ini juga telah menjadi bagian dari tradisi. Hewan yang disembelih untuk ibadah kurban, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat secara merata.
Biasanya, jatah daging kurban untuk masyarakat mulai dibagikan pada siang atau sore hari.
Oleh karena itu, sate sering dijadikan solusi tercepat untuk mengolah daging kurban dan menjadi hidangan untuk dinikmati saat berkumpul bersama kerabat.
Padahal, terdapat menu lain yang praktis dan tetap cocok untuk menjadi hidangan di hari spesial.
Penasaran? Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir dari berbagai sumber.
Tumis daging sapi kecap pedas manis adalah opsi paling mudah untuk mengolah daging hewan kurban. Ini karena bahan yang digunakan cukup sederhana, yang biasanya sudah tersedia di dapur, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, saus tiram, dan kecap manis. Rasanya cenderung gurih-manis-pedas yang cocok di lidah kebanyakan orang.
Ide menu ini dapat diaplikasikan untuk mengolah daging sapi maupun kambing. Tongseng bisa jadi pilihan jika Kamu ingin mengolah daging dengan mudah tapi tetap mempunyai rasa yang kompleks. Berbeda dengan tumis kecap, untuk membuat tongseng perlu rempah yang lebih “berani”, seperti kemiri, kapulaga, pala, jintan, dan bumbu dapur dasar.
Terdapat dua opsi tongseng yang bisa kamu sajikan saat momen Idul Adha, yaitu tongseng dengan santan atau tongseng tanpa menggunakan santan. Tongseng dengan santan umumnya memiliki kuah lebih pekat dengan rasa yang cenderung gurih, sedangkan tanpa santan, tongseng akan cenderung manis. Kamu juga bisa menambahkan kol dan tomat untuk menambah cita rasa dan sebagai bahan pendamping.
