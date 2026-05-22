HomeBerita Daerah
R. Nurul Fitriana Putri
Sabtu, 23 Mei 2026 | 05.50 WIB

PLN Ungkap Penyebab Blackout Sumatera, Gangguan Dipicu Cuaca Buruk

Petugas PLN melakukan recovery untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di tower SUTT 275 kV Muara Bungo - Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Jambi pada Jumat (22/5). (PLN)

JawaPos.com – PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5) malam. Gangguan tersebut sempat menyebabkan aliran listrik padam di beberapa daerah dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Memohon maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat malam,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Gregorius mengatakan berdasarkan hasil penelusuran sementara gangguan terjadi pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai yang berada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Dia menjelaskan, gangguan pada sistem transmisi tersebut dipicu kondisi cuaca buruk yang melanda wilayah setempat. Akibatnya, pasokan listrik di sejumlah area terdampak sempat mengalami gangguan.

“Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui terdapat gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk,” jelasnya.

Lebih lanjut, PLN memastikan proses penanganan gangguan telah dilakukan secepat mungkin. Saat ini, tim teknis disebut berhasil mengatasi gangguan pada jaringan transmisi dan tengah mempercepat proses pemulihan sistem pembangkit secara bertahap.

“Saat ini, tim PLN terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal,” tuturnya.

Tak hanya itu, PLN juga memastikan proses pemulihan dilakukan dengan mengutamakan aspek keamanan dan keandalan sistem kelistrikan. Perseroan meminta masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu proses normalisasi selesai sepenuhnya.

“Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi PLN lainnya,” pungkas Gregorius.

Editor: Sabik Aji Taufan
