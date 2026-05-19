Menko AHY Dorong Perkuat Fondasi Persahabatan Indonesia-Singapura

JawaPos.com — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir dalam forum internasional Ecosperity Week 2026. Kegiatan itu berlangsung hangat, personal, sekaligus penuh refleksi tentang hubungan Indonesia dan Singapura yang terus berkembang lintas generasi.
Di hadapan para pemimpin bisnis global, investor, diplomat, dan pejabat internasional, AHY membuka pidatonya dengan mengenang masa mudanya saat tinggal di Singapura lebih dari dua dekade lalu.
“Dua puluh tahun lalu saya datang ke kota ini sebagai letnan muda Angkatan Darat yang baru menikah untuk melanjutkan studi di NTU,” ujar alumnus Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu.
Ia mengenang bagaimana Singapura menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pembentukan perspektif kepemimpinannya. Kehidupan sederhana bersama istrinya di Jurong West, pengalaman belajar di Nanyang Technological University (NTU), hingga kedisiplinan dan tata kota Singapura disebut memberi banyak pelajaran berharga tentang visi pembangunan dan pelayanan publik.
AHY juga menyinggung hubungan panjangnya dengan Chairman Temasek Teo Chee Hean yang menurutnya bukan sekadar tokoh penting Singapura, tetapi juga sosok yang selama ini berkontribusi besar memperkuat hubungan kedua negara.
“Saya mengenal Pak Teo bukan hanya sebagai negarawan yang membantu membangun begitu banyak kemitraan Indonesia dan Singapura, tetapi juga sebagai pribadi,” kata AHY.
Nuansa emosional semakin terasa ketika AHY mengaitkan undangan berbicara di Ecosperity Week dengan perjalanan panjang hubungan Indonesia–Singapura yang dibangun melalui pendidikan, pelayanan publik, dan kepercayaan antargenerasi.
“Tahun lalu NTU memberikan penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award kepada saya. Saya menerimanya bukan hanya sebagai penghargaan pribadi, tetapi sebagai penghormatan terhadap persahabatan antara Indonesia dan Singapura yang tumbuh melalui pendidikan, pelayanan publik, dan lintas generasi,” ujar AHY.
Sambutan hangat Chairman Temasek Teo Chee Hean kepada AHY di awal forum juga memperlihatkan kedekatan personal sekaligus eratnya hubungan kedua negara.
Bagi AHY, hubungan Indonesia dan Singapura saat ini telah berkembang jauh melampaui hubungan ekonomi semata. Ia menilai kepercayaan, kolaborasi, dan kesinambungan hubungan antar-generasi menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan Asia ke depan.
