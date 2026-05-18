Terima Audiensi Ojol, Kakorlantas Irjen Agus Diminta Bentuk Asosiasi Ojol Nusantara

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)
JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menerima aspirasi pembentukan Ojol Nusantara. Permintaan ini datang saat audiensi perwakilan pengemudi ojek online (ojol) asal Jambi di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Senin (18/5).
Agus mengatakan, Polri sedang menjalankan komitmen mengubah wajah institusi agar lebih melayani, bersahabat, dan aktif membangun komunikasi dengan masyarakat.
Agus menyampaikan, pendekatan lalu lintas saat ini tidak bisa sebatas penindakan hukum. Edukasi keselamatan kepada masyarakat dianggap lebih penting dilakukan.
“Saya sebagai Kakorlantas Polri tidak bangga melakukan penegakkan hukum. Tetapi kami bangga ketika dekat dengan masyarakat, merangkul masyarakat, dan masyarakat patuh demi keselamatan,” kata Agus.
Jenderal Bintang dua Polri ini menyampaikan, program Polantas Menyapa menjadi salah satu langkah untuk memperkuat hubungan antara Polri dengan komunitas otomotif dan pengemudi ojol di berbagai daerah.
Oleh karena itu, dia sudah datang ke berbagai daerah seperti Medan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Jambi. Dalamnsafari tersebut, Agus mendengar langsung aspirasi masyarakat.
“Tidak mudah mengelola ribuan orang dengan satu tujuan. Perjuangan dari Jambi ke Korlantas untuk bertemu Kapolri dan Kakorlantas ini luar biasa,” ungkapnya.
Sementara, Penasihat Tim Khusus Anti Begal (Tekab) Ojol Jambi, Dianton, mengatakan kedatangan mereka ke Korlantas Polri merupakan bentuk apresiasi atas program Korlantas Menyapa yang dinilai memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojol di daerah.
“Alhamdulillah hari ini sudah diskusi bersama Pak Kakorlantas langsung. Tentunya dengan adanya Korlantas menyapa ojol di seluruh daerah di Indonesia, alhamdulillah di Provinsi Jambi sangat melekat dan sangat berdampak positif terhadap ojol tentunya,” ujar Dianton.
