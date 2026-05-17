Kemenag Sebut 1 Zulhijjah 1477 H Jatuh pada Senin 18 Mei 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu (17/5). Sidang tersebut diawali seminar mengenai rukyatul hilal sebagai bagian dari proses penentuan awal bulan Zulhijjah.
Dalam seminar itu, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria MABIM untuk penetapan awal bulan hijriah.
"Sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada hari Senin kliwon 18 Mei 2026 M," kata Cecep.
Baca Juga:3 Pemotor di Jakbar Terpental Tabrak Tiang Gara-gara Dikejar Musuh, Motor Malah Dibawa Kabur!
Cecep menjelaskan, konjungsi pada 16 Mei 2026 terjadi pada pukul 20.00 WIB. Ia kemudian memaparkan kondisi hilal di berbagai wilayah dunia.
Menurutnya, tinggi hilal merupakan posisi bulan terhadap horizon pengamat sehingga nilainya bisa negatif, positif, maupun nol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saat matahari terbenam, ada wilayah yang posisi hilalnya sudah berada di atas ufuk dan ada pula yang masih di bawah ufuk.
"Secara umum, tinggi hilal di berbagai daratan dunia berada pada rentang -4 derajat hingga 17 derajat," ujarnya.
Ia juga menuturkan, wilayah seperti Selandia Baru dan Australia bagian selatan masih mencatat tinggi hilal negatif. Sementara itu, Indonesia dinilai memiliki tinggi hilal yang cukup signifikan, berkisar antara 5 hingga 7 derajat, bahkan lebih tinggi di wilayah bagian barat.
Selain tinggi hilal, Cecep turut mengungkapkan mengenai elongasi, yakni posisi bulan relatif terhadap matahari. Berbeda dengan tinggi hilal, elongasi tidak mungkin bernilai negatif karena merupakan jarak sudut antara bulan dan matahari.
Di berbagai wilayah dunia, elongasi tercatat berkisar antara 7,3 derajat hingga 21,2 derajat. Adapun di Indonesia, nilai elongasi berada di kisaran 9 hingga 10,5 derajat.
Dalam pemaparannya, Cecep juga memastikan bahwa iktimak telah terjadi pada Minggu, 17 Mei 2026, pukul 03.00.55 WIB atau 04.00.55 WITA dan 05.00.55 WIT. Ia menyebut, hari tersebut sekaligus menjadi hari iktimak, hari hisab, dan hari rukyat.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!