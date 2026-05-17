Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 18 Mei 2026 | 01.08 WIB

Kemenag Sebut 1 Zulhijjah 1477 H Jatuh pada Senin 18 Mei 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu (17/5). Sidang tersebut diawali seminar mengenai rukyatul hilal sebagai bagian dari proses penentuan awal bulan Zulhijjah.

Dalam seminar itu, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria MABIM untuk penetapan awal bulan hijriah.

"Sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada hari Senin kliwon 18 Mei 2026 M," kata Cecep.

Cecep menjelaskan, konjungsi pada 16 Mei 2026 terjadi pada pukul 20.00 WIB. Ia kemudian memaparkan kondisi hilal di berbagai wilayah dunia.

Menurutnya, tinggi hilal merupakan posisi bulan terhadap horizon pengamat sehingga nilainya bisa negatif, positif, maupun nol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saat matahari terbenam, ada wilayah yang posisi hilalnya sudah berada di atas ufuk dan ada pula yang masih di bawah ufuk.

"Secara umum, tinggi hilal di berbagai daratan dunia berada pada rentang -4 derajat hingga 17 derajat," ujarnya.

Ia juga menuturkan, wilayah seperti Selandia Baru dan Australia bagian selatan masih mencatat tinggi hilal negatif. Sementara itu, Indonesia dinilai memiliki tinggi hilal yang cukup signifikan, berkisar antara 5 hingga 7 derajat, bahkan lebih tinggi di wilayah bagian barat.

Selain tinggi hilal, Cecep turut mengungkapkan mengenai elongasi, yakni posisi bulan relatif terhadap matahari. Berbeda dengan tinggi hilal, elongasi tidak mungkin bernilai negatif karena merupakan jarak sudut antara bulan dan matahari.

Di berbagai wilayah dunia, elongasi tercatat berkisar antara 7,3 derajat hingga 21,2 derajat. Adapun di Indonesia, nilai elongasi berada di kisaran 9 hingga 10,5 derajat.

Dalam pemaparannya, Cecep juga memastikan bahwa iktimak telah terjadi pada Minggu, 17 Mei 2026, pukul 03.00.55 WIB atau 04.00.55 WITA dan 05.00.55 WIT. Ia menyebut, hari tersebut sekaligus menjadi hari iktimak, hari hisab, dan hari rukyat.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijah 1447 H Hari Ini - Image
Islami

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijah 1447 H Hari Ini

Minggu, 17 Mei 2026 | 21.17 WIB

Soroti Moderasi Beragama dan Transformasi Pesantren, Kemenag Ingatkan Spirit Pendiri NU Kiai Wahab Hasbullah - Image
Nasional

Soroti Moderasi Beragama dan Transformasi Pesantren, Kemenag Ingatkan Spirit Pendiri NU Kiai Wahab Hasbullah

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.08 WIB

Bakal Pilih Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026-2031, Ini Susunan Lengkap Anggota Tim AHWA Kemenag - Image
Nasional

Bakal Pilih Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026-2031, Ini Susunan Lengkap Anggota Tim AHWA Kemenag

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.48 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore