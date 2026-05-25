Kemenag Perluas Beasiswa BIB 2026, Sekali Seleksi Bisa Lanjut Magister hingga Doktor, Ini Syaratnya

JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) memperluas akses pendidikan tinggi lewat skema baru dalam Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) 2026. Melalui Program Magister Lanjut Doktor (PMLD), peserta cukup mengikuti satu kali seleksi dan dapat menempuh pendidikan magister hingga doktor secara berkelanjutan.

Program yang baru diluncurkan pada 2026 ini dirancang untuk mempercepat lahirnya akademisi unggul dari lingkungan pendidikan keagamaan.

Sekali Seleksi, Jalur Studi Langsung hingga Doktor

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kemenag, Ruchman Basori, menjelaskan bahwa skema PMLD memungkinkan peserta menempuh pendidikan magister yang langsung terintegrasi dengan program doktor.

Menurutnya, peserta tidak perlu lagi mengikuti proses pendaftaran terpisah untuk jenjang doktor setelah menyelesaikan magister.

“Melalui program ini, peserta cukup mengikuti satu kali seleksi untuk memperoleh akses studi magister yang terintegrasi langsung dengan program doktor,” ujar Ruchman dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin (25/5).

Program tersebut menawarkan masa studi total selama 4,5 tahun, terdiri atas 18 bulan pendidikan magister dan 36 bulan pendidikan doktor.

Ruchman menilai model percepatan ini penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia keagamaan, terutama dalam mencetak akademisi, peneliti, dan pemimpin intelektual di bidang studi Islam.

Siapa Saja yang Bisa Mendaftar?