Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.38 WIB

Kuota yang Terisi Masih Jauh dari Target! Seleksi Kompetensi Manajer Koperasi Desa Merah Putih 2026 Selesai

Ilustrasi ChatGPT Tes CAT Manajer Koperasi Merah Putih. (AI)

JawaPos.com - Proses seleksi kompetensi untuk posisi Manajer Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 telah resmi rampung. Seluruh rangkaian tesnya CAT yang berlangsung selama 10 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 12 Mei sudah berakhir.

Dikutip Radar Bogor (Jawa Pos Group), berdasarkan informasi dari Instagram @berkarirofficial, akumulasi hitung manual dari 72 titik lokasi ujian yang tersebar di seluruh Indonesia, dinamika jumlah peserta yang lolos ambang batas (passing grade) menunjukkan angka yang fluktuatif setiap harinya.

Berikut adalah rincian data harian peserta yang berhasil melampaui passing grade:

·         3 Mei: 245 peserta


·         4 Mei: 2.778 peserta


·         5 Mei: 1.415 peserta


·         6 Mei: 1.189 peserta


·         7 Mei: 6.268 peserta


·         8 Mei: 2.172 peserta


·         9 Mei: 6.690 peserta

