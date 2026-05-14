Prabowo Tegaskan Rp 10 Triliun Dapat Digunakan untuk Renovasi 5.000 Puskesmas

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana sebesar Rp10,2 triliun yang berhasil diselamatkan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di seluruh Indonesia. Selama ini sudah puluhan tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.

“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5).

Prabowo menegaskan, penyelamatan kekayaan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat kini ingin melihat bukti konkret dari kerja pemerintah. “Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp 10 triliun,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan, laporan yang diterimanya dari Menteri Kesehatan mengenai kondisi ribuan puskesmas di Indonesia yang belum pernah direnovasi selama puluhan tahun.

“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.

Adapun kebutuhan renovasi satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan untuk memperbaiki seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp 20 triliun.

“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” imbuhnya.