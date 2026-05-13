BKI Gandeng Mutuagung Lestari, Perkuat Layanan Pengujian dan Sertifikasi

JawaPos.com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI memperkuat kolaborasi di sektor jasa Testing, Inspection, Certification, and Consultation (TICC). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Mutuagung Lestari Tbk di Kantor Pusat BKI, Jakarta, Senin (12/5).
Kerja sama ini menjadi langkah awal kedua perusahaan untuk menjajaki pengembangan layanan pengujian, inspeksi, sertifikasi, konsultasi, hingga dukungan tenaga profesional sesuai kebutuhan masing-masing pihak.
Penandatanganan dilakukan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya BKI R. Agus Doddy Dwi Sagita bersama Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Arifin Lambaga. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran manajemen dari kedua perusahaan.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya BKI R. Agus Doddy Dwi Sagita mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi kedua perusahaan dalam menjawab tantangan industri yang terus berkembang.
“Sebagai BUMN yang terus bertransformasi di bidang TICCS (Testing, Inspection, Certification, Classification, and Statutory) BKI memiliki komitmen untuk terus memperluas kapabilitas dan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan industri nasional. Karena itu, kami menyambut baik ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan bersama, mulai dari pengembangan jasa testing, inspection, certification, consultation, dukungan teknis dan SDM, hingga peluang kolaborasi dalam proyek-proyek strategis termasuk sustainability dan program pemerintah,” ujar Doddy.
Melalui kerja sama ini, BKI dan PT Mutuagung Lestari Tbk menargetkan penguatan layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang lebih terintegrasi serta berkelanjutan bagi kebutuhan industri nasional.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang pengembangan proyek strategis, termasuk mendukung implementasi aspek keberlanjutan dan berbagai program pemerintah di sektor industri.
