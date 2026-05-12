Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 12 Mei 2026 | 15.55 WIB

BGN Bakal Suspend Dapur SPPG yang Tak Capai Target Penerima 3B Dalam Waktu Dekat

Waka BGN Nanik di acara Goes to Campus yang digelar di Auditorium Prof. A. Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (5/5). (Istimewa) - Image

Waka BGN Nanik di acara Goes to Campus yang digelar di Auditorium Prof. A. Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (5/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di wilayahnya akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend.

Kebijakan itu diambil untuk memastikan seluruh pelaksana program tetap fokus pada tujuan utama, yakni memperbaiki gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

"Kalau penerima manfaat 3B di SPPG masih sedikit, maka SPPG akan di-suspend," tegas Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/5).

Dirinya juga menargetkan SPPG untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat 3B di wilayah kerja masing-masing dalam dua minggu ke depan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia sekaligus menurunkan angka stunting nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sementara data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta," terang Nanik.

Nanik menilai, kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan re-focusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi segera.

Maka dari itu, seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan dan optimalisasi layanan agar cakupan penerima manfaat 3B dapat meningkat dalam waktu singkat. Upaya ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan layanan gizi kepada masyarakat.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Asosiasi Pengusaha MBG Dorong Evaluasi Standar Keamanan Pangan Guna Tingkatkan Kualitas Layanan - Image
Nasional

Asosiasi Pengusaha MBG Dorong Evaluasi Standar Keamanan Pangan Guna Tingkatkan Kualitas Layanan

Selasa, 12 Mei 2026 | 06.30 WIB

SPPG di Surabaya Ungkap Menu usai Insiden Keracunan MBG: Ada Daging Krengsengan - Image
Surabaya Raya

SPPG di Surabaya Ungkap Menu usai Insiden Keracunan MBG: Ada Daging Krengsengan

Selasa, 12 Mei 2026 | 05.50 WIB

SPPG di Surabaya Langsung Stop Operasional usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG - Image
Surabaya Raya

SPPG di Surabaya Langsung Stop Operasional usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG

Selasa, 12 Mei 2026 | 03.21 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore