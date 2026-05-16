Kapolri Paparkan Hasil Panen Jagung Polri, 100 Ton Siap Diekspor ke Malaysia



JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian program panen jagung Polri di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Program ini disebut menjadi bagian dari dukungan terhadap target swasembada pangan nasional.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kapolri mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, Polri berhasil merealisasikan penanaman jagung dalam skala besar. Total lahan yang digarap mencapai ratusan ribu hektare.

“Pada tahun 2025, Polri berhasil merealisasikan penanaman jagung pada lahan seluas 661.112 hektar dengan hasil panen sebanyak 3,9 juta ton,” kata Sigit.

Menurut Kapolri, capaian tersebut turut mendorong produksi jagung nasional. Kontribusinya disebut ikut meningkatkan produksi nasional sebesar 6,74 persen atau setara 1,8 juta ton.

Untuk tahun 2026, Polri melihat peluang pengembangan lahan yang lebih luas. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan disebut mencapai 1,37 juta hektare di berbagai wilayah Indonesia.

Kapolri juga memaparkan hasil panen jagung pada kuartal pertama 2026. Panen raya sebelumnya digelar pada awal Januari.

“Adapun, pada tanggal 8 Januari 2026, kami telah melakukan Panen Raya Kuartal I pada lahan seluas 91 ribu hektar dengan hasil panen mencapai 884.129 ton,” ujar Sigit.

Sementara untuk kuartal kedua, panen raya digelar serentak dengan luas lahan yang jauh lebih besar. Potensi hasil panennya diproyeksikan menembus lebih dari satu juta ton.