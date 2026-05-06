Pertamina EP Jatibarang Gerak Cepat Padamkan Kebakaran di SPU Cemara Indramayu, Pastikan Tak Ada Korban

Kebakaran di Pertamina EP Jatibarang (Sumber foto Media Sosial X)
JawaPos.com – PT Pertamina EP Jatibarang Field bergerak cepat menangani insiden kebakaran yang terjadi di fasilitas unloading Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Cemara, Desa Rajaiyang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Rabu (6/5).
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina EP Jatibarang Field langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pengendalian situasi.
manager Communication Relations & CID Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono menyampaikan dalam waktu sekitar satu jam, tepatnya pukul 13.40 WIB, api berhasil dipadamkan.
"Api berhasil dipadamkan oleh Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina EP Jatibarang Field, yang bergerak cepat melakukan penanganan teknis dengan melakukan pemadaman sumber api," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (6/5).
Dia memastikan penanganan dilakukan dengan fokus pada pemadaman sumber api serta langkah mitigasi guna memastikan kondisi tetap aman dan terkendali.
Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh proses penanganan telah dijalankan sesuai standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang berlaku.
"Seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai dengan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang diberlakukan Perusahaan," jelasnya.
Lebih lanjut, Pinto juga mengatakan bahwa situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Perusahaan menegaskan tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.
Selain itu, kejadian ini juga dipastikan tidak menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan di sekitar area operasi. “Kami telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa ini. Tidak ada personil terluka dan dampak sosial lingkungan dari kejadian ini," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial salah satu sumur di Pertamina EP daerah Indramayu, Jawa Barat, mengalami kebakaran. Dalam video yang beredar terlihat api dan asap hitam yang membumbung tinggi.
