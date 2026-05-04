Tiga Dekade Menghantarkan Energi, Rawat Kolaborasi dengan Insan Pers

JawaPos.com - Memasuki usia 30 tahun, PT Elnusa Petrofin kembali menggelar Pena Petrofin Awards 2026 sebagai ruang bersama bagi insan pers untuk mengangkat isu, tantangan, dan perkembangan sektor energi nasional. Lewat kolaborasi ini, media diharapkan terus menghadirkan narasi yang jernih, berimbang, dan memberi nilai tambah bagi publik.

Dengan tema “Connecting Your Energy”, ajang tersebut menggambarkan keterhubungan dalam rantai pasok energi—dari proses produksi hingga pemanfaatannya di tengah masyarakat. Energi tak hanya menggerakkan industri dan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari denyut aktivitas sehari-hari, yang membutuhkan ekosistem kuat serta kolaborasi banyak pihak untuk menjaganya tetap berjalan.

Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, Pena Petrofin Awards 2026 hadir dengan perspektif yang lebih komprehensif, sejalan dengan milestone 30 tahun Elnusa Petrofin. Ajang ini memperluas fokus tidak hanya pada aspek distribusi energi, tetapi juga pada bagaimana energi berperan sebagai enabler dalam konektivitas nasional, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta sebagai fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pena Petrofin Awards dirancang sebagai platform kolaborasi strategis antara korporasi dan media, untuk mendorong lahirnya karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki dampak (impactful), kredibel, dan mampu membangun pemahaman publik terhadap isu ketahanan energi, keselamatan kerja (HSSE), serta keberlanjutan (ESG).

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo menyatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem komunikasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Pada pelaksanaan Pena Petrofin Awards tahun ke-dua ini, kami ingin memperkuat kolaborasi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menghadirkan narasi energi yang utuh dan konstruktif. Memasuki usia Perusahaan ke- 30 tahun, kami melihat energi bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai konektivitas yang menggerakkan kehidupan dan masa depan bangsa,” ujar Arsa.

Lebih lanjut, tema “Connecting Your Energy” diimplementasikan melalui empat pilar utama yang merepresentasikan spektrum peran energi dalam kehidupan, yaitu Connecting the Nation, yang menyoroti peran distribusi energi dalam menjaga akses dan pemerataan energi nasional.

Lalu Connecting the Economy, yang menggambarkan energi sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dan produktivitas industri.

Ketiga, Connecting Life, yang mengangkat dampak sosial serta kisah human interest dari distribusi energi dan terakhir Connecting Innovation, yang menyoroti inovasi, digitalisasi, dan peningkatan keselamatan dalam operasional energi.