Menteri Dody Lantik 7 Pejabat Eselon I Kementerian PU, Perkuat Kinerja dan Dukung Program Prioritas

JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggerakkan gerbong di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dody melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di lingkungan Kementerian PU, Jumat (1/5), di Gedung Utama Kementerian PU. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Ketujuh pejabat yang dilantik yakni, Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, dan Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” terangnya.

Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” ungkapnya.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Menutup sambutannya, Menteri Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.