Link Pengumuman Jadwal Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih

Laman pendaftaran rekrutmen Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. (phtc.panselnas.go.id)
Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), berdasarkan pengumuman terbaru, tahapan seleksi kompetensi ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya.
Peserta tidak hanya dituntut memiliki wawasan luas, tetapi juga ketepatan dalam menjawab soal karena sistem yang digunakan sangatlah ketat.
Seleksi kompetensi manajer Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya, peserta akan menjalani serangkaian tes, meliputi Tes Potensi Kognitif dan Tes Manajemen Koperasi.
Tes Potensi Kognitif terdiri dari 6 subtes untuk mengukur kemampuan yang berkaitan dengan bahasa, hitungan, pengetahuan umum, pola gambar, abstraksi ruang, dan menentukan bentuk.
Waktu pengerjaan Tes Potensi Kognitif yakni kurang lebih selama 50 menit. Adapun nilai ambang batas untuk jenis tes ini adalah 110.
Sementara itu, Tes Manajemen Koperasi terdiri dari 20 butir soal. Bobot jawaban benar dalam soal tersebut bernilai 5, sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0.
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi manajer Koperasi Merah Putih 2026 berhak melanjutkan tahapan selanjutnya, yakni seleksi kompetensi. Adapun seleksi kompetensi sendiri akan dilaksanakan pada 3–12 Mei 2026.
Sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi, para peserta perlu mencermati jadwal pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi. Pasalnya, dalam periode pelaksanaan tersebut, setiap peserta akan mendapatkan jadwal tes yang berbeda.
Menurut Pengumuman Nomor 03 Tahun 2026 yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden, jadwal, lokasi, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan disampaikan pada pengumuman melalui laman resmi https://phtc.panselnas.go.id/.
