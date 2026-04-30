Link Pengumuman Jadwal Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih

JawaPos.com - Panitia Seleksi Nasional resmi merilis jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi untuk Rekrutmen Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Tahun 2026. Ini menjadi babak penentuan bagi ribuan peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos tahap administrasi. Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), berdasarkan pengumuman terbaru, tahapan seleksi kompetensi ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya.

Peserta tidak hanya dituntut memiliki wawasan luas, tetapi juga ketepatan dalam menjawab soal karena sistem yang digunakan sangatlah ketat.

Seleksi kompetensi manajer Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya, peserta akan menjalani serangkaian tes, meliputi Tes Potensi Kognitif dan Tes Manajemen Koperasi.

Tes Potensi Kognitif terdiri dari 6 subtes untuk mengukur kemampuan yang berkaitan dengan bahasa, hitungan, pengetahuan umum, pola gambar, abstraksi ruang, dan menentukan bentuk.

Waktu pengerjaan Tes Potensi Kognitif yakni kurang lebih selama 50 menit. Adapun nilai ambang batas untuk jenis tes ini adalah 110.

Sementara itu, Tes Manajemen Koperasi terdiri dari 20 butir soal. Bobot jawaban benar dalam soal tersebut bernilai 5, sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi manajer Koperasi Merah Putih 2026 berhak melanjutkan tahapan selanjutnya, yakni seleksi kompetensi. Adapun seleksi kompetensi sendiri akan dilaksanakan pada 3–12 Mei 2026.

Sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi, para peserta perlu mencermati jadwal pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi. Pasalnya, dalam periode pelaksanaan tersebut, setiap peserta akan mendapatkan jadwal tes yang berbeda.