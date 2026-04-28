Presiden Prabowo Datangi RSUD Kota Bekasi, Sampaikan Belasungkawa pada Korban Kecelakaan

Prabowo Datangi RSUD Kota Bekasi, Sampaikan Belasungkawa atas Korban Kecelakaan Kereta
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta yang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa pagi (28/4).
Prabowo yang tiba sekitar pukul 08.39 WIB, didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Prabowo menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan KRL Commuter Line dengan Kereta Api Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam (27/4).
"Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah," kata Prabowo di lokasi.
Prabowo mengungkapkan, sebagian yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi sudah diperbolehkan pulang. Kini, tersisa 54 korban yang masih menjalani perawatan.
Ia pun meyakini, korban kecelakaan kereta sudah ditangi dengan baik oleh para tim medis RSUD Kota Bekasi.
"Hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus," ujarnya.
Saat disinggung kompensasi bagi para korban kecelakaan kereta, Prabowo hanya menjawab singkat. Kepala Negara tidak menjelaskan lebih jauh soal kompensasi yang akan diterima korban kecelakaan kereta.
"Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya, ya," pungkasnya.
