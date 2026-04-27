Basarnas Special Group Turut Dikerahkan untuk Evakuasi Korban Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

JawaPos.com - Evakuasi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur masih terus berlangsung. Kantor SAR Jakarta turut mengerahkan Basarnas Special Group untuk membantu proses evakuasi para korban. Mereka turut dibekali Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR).

”Kami masih fokus ke evakuasi dan sebagian tim masih ada dalam perjalanan menuju lokasi,” kata Humas Kantor SAR Jakarta Ramli Prasetio saat dikonfirmasi pada Senin malam(27/4).

Sejauh ini sebanyak 15 personel Basarnas yang dikerahkan oleh Kantor SAR Jakarta ke lokasi kecelakaan. Mereka dikerahkan dari Unit Siaga SAR Bekasi dan Kantor SAR Jakarta dengan membawa peralatan ekstrikasi dan Collapsed Structure Search and Rescue.

”Terdiri dari Kantor SAR Jakarta, Unit Siaga SAR Bekasi, dan Basarnas Special Group,” kata dia.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo pun menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, fokus KAI saat ini adalah melakukan evakuasi korban. Dia memastikan, penanganan dilakukan bersama-sama oleh KAI bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya.

”Saat ini, PT KAI bersama pihak kepolisian tengah melakukan proses evakuasi terhadap rangkaian kereta serta penanganan korban di lokasi kejadian. Kami berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal,” kata dia kepada awak media.

Berdasar informasi yang diperoleh sejauh ini, lokasi kecelakaan berada di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920. Kecelakaan terjadi pada Senin malam (27/4) sekitar pukul 20.52 WIB. PLB 5568A (CL KPB–CKR) tertemper oleh PLB 4B (KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi).

Franoto memastikan, petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan. Berkaitan dengan penyebab kecelakaan, saat ini masih dalam proses investigasi.