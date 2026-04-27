Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 27 April 2026 | 22.41 WIB

Reshuffle Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat Baru

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). (Setpres)

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto resmi merombak atau melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). Pelantikan sejumlah pejabat strategis di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto itu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029.

Terdapat enam pejabat baru yang dilantik oleh Prabowo. Salah satu posisi yang terkena reshuffle, yakni Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang digantikan Jumhur Hidayat. Hanif kini digeser sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selain itu, Dudung Abdurachman kini dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhamad Qodari yang digeser sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menggantikan Angga Raka Prabowo.

Prabowo turut memimpin pelantikan pejabat baru yang dilantik hari ini. Mereka mengikuti kata-kata yang dituntun Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," imbuhnya.

6 pejabat baru yang dilantik:

1. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

2. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

3. Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional.

4. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore