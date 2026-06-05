Diisukan Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Chatib Basri Unggah Makan di Restoran Padang, Sudah di Indonesia?

JawaPos.com - Nama Muhammad Chatib Basri kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2013-2014 itu diisukan bakal menggantikan peran Purbaya Yudhi Sadhewa, Menkeu Kabinet Merah Putih saat ini.

Melalui unggahan akun instagram pribadi @chatibbasri, Kamis (4/6) malam, Chatib terlihat memosting cerita yang menandakan dirinya diduga sudah berada di Indonesia.

Postingan cerita itu memuat foto yang berjejer makanan khas Padang di atas meja makan. Disinyalir, ia sedang makan di sebuah restoran Padang di Indonesia.

"Akhirnya," tulis Chatib melalui keterangan postingan cerita itu.

"Welcome home, Prof," timpal komentar akun @kangdeni.ridwan.

Hingga berita ini dibuat pada pukul 16.00 WIB, postingan itu masih nangkring dengan selisih waktu 22 jam yang lalu.

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya sempat diterpa isu pengunduran diri pada Kamis (4/5) sore. Isu itu beredar luas di media sosial (medsos) dan membuat heboh netizen.

Kehebohan itu langsung terdengar ke telinga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Hadi mengaku tidak memperoleh informasi terkait kabar mundurnya Purbaya dari jabatan Menkeu.