BGN Pastikan Kematian Balita di Cianjur Tak Terkait Program MBG, Begini Faktanya

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan meninggalnya seorang balita penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur tidak berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut penyebab kematian balita bernama M. Abdul Bais bukan karena mengonsumsi MBG.
“Tidak benar meninggalnya bayi usia 2 tahun di Cianjur karena Program MBG,” kata Nanik dalam keterangannya, Minggu (26/4).
Baca Juga:Presiden Prabowo Cicipi Kari, Wapres Gibran Juga Hadiri Resepsi Pernikahan Syifa Hadju-El Rumi
Nanik menjelaskan, makanan MBG diberikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasirna 02 Leles pada Selasa, 14 April 2026 dan langsung dikonsumsi pada hari yang sama. Adapun menu yang disajikan meliputi mi kecap, telur dadar, susu, dan buah.
Namun, pada malam harinya hingga keesokan pagi, orang tua anak diketahui memberikan tambahan makanan di luar program MBG, yakni apel dan susu formula yang dibeli secara mandiri.
Selanjutnya, kata Nanik, gejala baru muncul dua hari setelahnya, tepatnya pada Kamis, 16 April 2026. Saat itu, balita mulai mengalami muntah-muntah yang disertai diare.
Menurut Nanik, dari total 2.174 penerima manfaat yang mengonsumsi MBG pada 14 April, tidak ditemukan adanya laporan gangguan kesehatan serupa.
“Hal ini menjadi indikator bahwa makanan yang disalurkan dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” jelasnya.
Meski begitu, BGN menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.
Di sisi lain, secara terpisah, ayah almarhum, Sahjanudin (41), juga memastikan bahwa kematian anaknya tidak berkaitan dengan Program MBG.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!