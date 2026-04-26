BGN Pastikan Kematian Balita di Cianjur Tak Terkait Program MBG, Begini Faktanya

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan meninggalnya seorang balita penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur tidak berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut penyebab kematian balita bernama M. Abdul Bais bukan karena mengonsumsi MBG.

“Tidak benar meninggalnya bayi usia 2 tahun di Cianjur karena Program MBG,” kata Nanik dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Nanik menjelaskan, makanan MBG diberikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasirna 02 Leles pada Selasa, 14 April 2026 dan langsung dikonsumsi pada hari yang sama. Adapun menu yang disajikan meliputi mi kecap, telur dadar, susu, dan buah.

Namun, pada malam harinya hingga keesokan pagi, orang tua anak diketahui memberikan tambahan makanan di luar program MBG, yakni apel dan susu formula yang dibeli secara mandiri.

Selanjutnya, kata Nanik, gejala baru muncul dua hari setelahnya, tepatnya pada Kamis, 16 April 2026. Saat itu, balita mulai mengalami muntah-muntah yang disertai diare.

Menurut Nanik, dari total 2.174 penerima manfaat yang mengonsumsi MBG pada 14 April, tidak ditemukan adanya laporan gangguan kesehatan serupa.

“Hal ini menjadi indikator bahwa makanan yang disalurkan dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” jelasnya.

Meski begitu, BGN menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.