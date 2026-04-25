Viral Kabar Bansos Dipotong, Ini Penjelasan Resmi Mensos Gus Ipul 

JawaPos.com-Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya informasi palsu (hoaks) yang beredar terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa seluruh bantuan tetap tersalurkan sesuai ketentuan.

Isu yang beredar menyebutkan adanya pemotongan nominal, pengalihan anggaran, hingga cara-cara tidak resmi untuk mendapatkan bantuan. Gus Ipul membantah keras narasi tersebut dan meminta masyarakat untuk lebih bijak menerima informasi.

Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam menghadapi penyebaran hoaks yang meresahkan. Kemensos terus memantau dan meluruskan informasi menyesatkan di media sosial.

"Banyak berita hoax di medsos. Menyesatkan masyarakat. Bisa masuk katagori penipuan. Kemensos akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegak hukum," ujar Gus Ipul, Sabtu (26/5).

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga hak masyarakat penerima manfaat tanpa ada pengurangan sedikit pun.

"Yang benar, bansos tidak akan dikurangi. Baik jumlah penerimanya maupun nominal yang harus diterima oleh masyarakat. Tidak ada pengalihan anggaran bansos untuk program lain," tegas Gus Ipul.