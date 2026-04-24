Program MBG Disebut Murni untuk Rakyat, Tanpa Kepentingan Politik Prabowo

Program makan bergizi gratis (MBG)/(Dok. Jawapos.com)
JawaPos.com - Pernyataan soal dugaan muatan politik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah tegas. Program tersebut disebut murni untuk kepentingan rakyat dan bukan alat mobilisasi politik Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Relawan for Prabowo-Gibran, Nasarudin yang menanggapi pernyataan akademisi, Rocky Gerung terkait dugaan mobilisasi menuju 2029 melalui program MBG dan Koperasi Merah Putih.
“Program ini murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersiapkan masa depan generasi bangsa, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek sebagaimana ditudingkan,” ujarnya, Jumat (24/4).
Oleh karena itu, Nasarudin menyayangkan pernyataan Rocky. Ia mengeklaim bahwa pernyataan terhadap program MBG itu tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik.
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo sejak awal, termasuk dalam janji kampanye pada Pemilihan Presiden.
Nasaruddin juga mengingatkan agar setiap pihak melakukan riset dan klarifikasi sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik guna menghindari distorsi informasi.
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG melibatkan berbagai unsur lintas partai politik, baik dari koalisi pemerintah maupun non-koalisi. Keterlibatan ini, kata dia, menjadi bukti bahwa program tersebut bersifat inklusif dan mengedepankan semangat gotong royong.
Selain itu, kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengatur pelaksanaan program di daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dikoordinasikan oleh kepala daerah.
“Para kepala daerah berasal dari beragam latar belakang, baik kader partai maupun non-partai, termasuk yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah. Ini menegaskan bahwa program ini tidak eksklusif untuk kelompok tertentu,” jelasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berdasar serta bersama-sama mengawal program MBG agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
