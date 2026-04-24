Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 24 April 2026 | 17.59 WIB

Wiranto, Andika Perkasa, Dudung Abdurachman, Hingga Gatot Nurmantyo Datangi Kantor Kemhan, Ada Apa?

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI di Kantor Kemhan pada Jumat (24/4). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah purnawirawan TNI mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat pagi (24/4). Beberapa nama besar seperti Wiranto, Gatot Nurmantyo, hingga Dudung Abdurachman tampak hadir.

Berdasar informasi yang diterima dari Kementerian Pertahanan, kedatangan para purnawirawan TNI itu atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengumpulkan para purnawirawan TNI di kantornya untuk bersilaturahmi.

”Kami semua di sini atas nama para pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu untuk hadir dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI ini,” kata Sjafrie.

Di hadapan para purnawirawan tersebut, menhan menyampaikan bahwa instansinya bersama TNI sudah bekerja lebih kurang 2 tahun. Kedua institusi negara tersebut bekerja sama membangun kekuatan TNI. Namun, dia mengakui kerja-kerja itu memang tidak seluruhnya disampaikan kepada publik.

”Perlu kami informasikan bahwa selama ini memang kami tidak banyak memberikan berbagai macam informasi-informasi kepada publik, dikarenakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara ini memang sedikit memerlukan atensi-atensi yang berkaitan dengan publikasi,” ucap Sjafri.

Karena itu, Sjafrie mengundang para purnawirawan tersebut untuk menyampaikan informasi secara langsung. Selain dirinya sebagai menhan, dalam kesempatan tersebut Sjafrie turut menyampaikan bahwa panglima TNI dan seluruh unsur pimpinan TNI hadir.

Yakni Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) M. Tonny Harjono.

”Kami ingin untuk bersilaturahmi dengan para sesepuh, para senior, dan para purnawirawan TNI dengan kami melakukan satu kegiatan bersama antara panglima, menhan, kepala staf angkatan, untuk memberikan masukan,” jelasnya.

Berdasar pantauan di lokasi pertemuan, beberapa purnawirawan yang hadir secara langsung terdiri atas:

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore