Selama 8 Tahun Jadi Benteng Hidup Jokowi, Mayor Windra Sanur Kini Jadi Kasdim Tigaraksa

JawaPos.com - Mayor Windra Sanur sudah pamit kepada Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Dia undur diri dari tugas sebagai benteng hidup Jokowi. Sebab, Windra mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0510/Tigaraksa.

Dikutip dari pemberitaan Radar Palu (Jawa Pos Group), Windra yang sudah bertugas lebih kurang 8 tahun sebagai salah seorang prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk Jokowi itu pamit untuk pindah tugas pada Selasa (21/4). Ditemani oleh istrinya, Irvana Meika, dia menemui Jokowi.

Sebelum mendapat kepercayaan sebagai Kasdim 0510/Tigaraksa, Windra bertugas sebagai Wakil Komandan Detasemen 4 Grup D Paspampres. Sebagai perisai hidup Jokowi, Windra dikenal luas oleh publik. Selain karena sering mendampingi Jokowi, dia juga punya perawakan yang tinggi dan besar.

”Perasaan campur aduk. Luar biasa,” kata Windra saat ditanyai oleh awak media.

Bertugas membersamai Jokowi selama 8 tahun bukan waktu yang sebentar bagi Windra. Menurut dia, penugasan tersebut merupakan perjalan hidup yang turut membentuk dirinya. Baik sebagai prajurit TNI maupun sebagai pribadi. Dia mengakui, ada banyak pelajaran hidup yang dia ambil selama bertugas di sisi Jokowi.

Menurut Windra, semua itu akan berguna dalam pengabdian berikutnya. Mengingat dia baru pertama kali masuk ke satuan teritorial di bawah jajaran TNI AD dan Kodam Jaya/Jayakarta. Sejak bergabung menjadi ke TNI pada 1995 silam, dia langsung bergabung dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dalam perjalanan berikutnya, dia dipercaya masuk Paspampres.

”Saya lahir jadi tentara di zaman Pak Harto (Soeharto), masuk Kopassus danjen-nya Pak Prabowo, plus mengawal Pak Jokowi,” tulis Windra pada salah satu unggahan di akun media sosialnya @windrasanur.

Kepindahan tugas Windra dari Paspampres ke Kodim 0510/Tigaraksa tidak lepas dari pertimbangan yang disampaikan oleh Jokowi. Windra mengaku Jokowi meminta dirinya untuk belajar kembali di satuan teritorial. Karena itu, dia semakin mantap melaksanakan tugas sebagai Kasdim 0510/Tigaraksa di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.