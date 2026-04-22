Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Dapat Santunan Rp 450 Juta, Pendidikan Ahli Waris Juga Dijamin

Penyerahan santunan terhadap perwakilan keluarga TNI yang gugur di Lebanon oleh Asabri. (Istimewa)



JawaPos.com - Duka masih menyelimuti Indonesia setelah tiga prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi perdamaian dunia di Lebanon dilaporkan gugur. Ketiganya merupakan bagian dari Kontingen Garuda XXIII-S yang bertugas di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ketiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. Kepergian mereka menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang selama ini aktif berkontribusi dalam misi perdamaian global. Baca Juga: Restrukturisasi Utang Whoosh Segera Diumumkan, Purbaya: Tiongkok Nggak Usah Khawatir! Penghormatan Langsung dari Presiden Prosesi penghormatan terakhir digelar secara kenegaraan pada 4 April 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presiden Prabowo Subianto saat itu memimpin langsung upacara penerimaan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir.

Dalam suasana penuh haru, Presiden menyempatkan diri menyapa dan menguatkan keluarga korban satu per satu. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sehari setelahnya, ketiga prajurit dimakamkan secara militer di daerah asal masing-masing Mayor Zulmi dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung, Serka Ichwan di TMP Giri Dharmoloyo II, Magelang dan Kopda Farizal di TMP Giripeni di Kulon Progo.

Upacara pemakaman dipimpin oleh jajaran tinggi TNI sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian mereka.

Setelah dikebumikan secara terhormat, negara memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak berjalan sendiri. Melalui PT ASABRI (Persero), pemerintah memberikan santunan kematian sebesar Rp 450 juta untuk masing-masing prajurit yang gugur, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Direktur Utama ASABRI, Jeffry Haryadi, menegaskan bahwa perlindungan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi prajurit dan keluarganya.

“Pengorbanan para prajurit menjadi amanah bagi kami untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk jaminan masa depan anak-anak mereka,” ujar Jeffry melalui keterangannya.

Tak hanya santunan, negara juga menjamin pendidikan anak-anak para prajurit melalui program beasiswa hingga jenjang pendidikan formal. Hak ini tetap berlaku, bahkan bagi anak yang belum memasuki usia sekolah.

Total manfaat yang diberikan kepada ahli waris dari ketiga prajurit mencapai lebih dari Rp 1,4 miliar.

Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah yang masih rentan konflik.

Misi UNIFIL sendiri bertugas menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel, wilayah yang kerap mengalami ketegangan militer.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB. Gugurnya tiga prajurit ini menjadi pengingat bahwa kontribusi tersebut tidak lepas dari risiko besar yang harus ditanggung para prajurit di lapangan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi keluarga prajurit yang gugur, tidak hanya dalam bentuk santunan finansial, tetapi juga perlindungan jangka panjang.