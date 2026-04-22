Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Dapat Santunan Rp 450 Juta, Pendidikan Ahli Waris Juga Dijamin

Dalam suasana penuh haru, Presiden menyempatkan diri menyapa dan menguatkan keluarga korban satu per satu. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sehari setelahnya, ketiga prajurit dimakamkan secara militer di daerah asal masing-masing Mayor Zulmi dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung, Serka Ichwan di TMP Giri Dharmoloyo II, Magelang dan Kopda Farizal di TMP Giripeni di Kulon Progo.
Upacara pemakaman dipimpin oleh jajaran tinggi TNI sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian mereka.
Setelah dikebumikan secara terhormat, negara memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak berjalan sendiri. Melalui PT ASABRI (Persero), pemerintah memberikan santunan kematian sebesar Rp 450 juta untuk masing-masing prajurit yang gugur, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Direktur Utama ASABRI, Jeffry Haryadi, menegaskan bahwa perlindungan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi prajurit dan keluarganya.
“Pengorbanan para prajurit menjadi amanah bagi kami untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk jaminan masa depan anak-anak mereka,” ujar Jeffry melalui keterangannya.
Tak hanya santunan, negara juga menjamin pendidikan anak-anak para prajurit melalui program beasiswa hingga jenjang pendidikan formal. Hak ini tetap berlaku, bahkan bagi anak yang belum memasuki usia sekolah.
Total manfaat yang diberikan kepada ahli waris dari ketiga prajurit mencapai lebih dari Rp 1,4 miliar.
Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah yang masih rentan konflik.
Misi UNIFIL sendiri bertugas menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel, wilayah yang kerap mengalami ketegangan militer.
Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB. Gugurnya tiga prajurit ini menjadi pengingat bahwa kontribusi tersebut tidak lepas dari risiko besar yang harus ditanggung para prajurit di lapangan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi keluarga prajurit yang gugur, tidak hanya dalam bentuk santunan finansial, tetapi juga perlindungan jangka panjang.
Di tengah duka mendalam, penghormatan dan jaminan dari negara menjadi simbol bahwa pengorbanan para prajurit tidak akan pernah dilupakan.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara