Putra Liam Payne Menjadi Ahli Waris Tunggal Harta Sang Ayah Senilai Rp 476 Miliar

Liam Payne (Instagram @liampayne)
JawaPos.com – Putra mendiang penyanyi Liam Payne, Bear, ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan ayahnya yang bernilai sekitar 29 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp476 miliar.
Dilansir dari laman Paste pada Jum'at (26/6), Harta tersebut berasal dari aset yang ditinggalkan Payne setelah meninggal dunia pada Oktober 2024 di usia 31 tahun. Sebagian besar warisan itu akan dikelola melalui sebuah perwalian hingga Bear mencapai usia 18 tahun.
Liam Payne, mantan anggota grup musik One Direction, meninggal setelah mengalami kecelakaan jatuh dari balkon hotel di Buenos Aires, Argentina. Saat meninggal dunia, nilai keseluruhan harta peninggalannya diperkirakan mencapai 38 juta dolar AS atau sekitar Rp623 miliar.
Payne diketahui tidak meninggalkan surat wasiat sehingga pembagian hartanya mengikuti aturan hukum waris yang berlaku di Inggris.
Berdasarkan hukum Inggris, apabila seseorang meninggal tanpa surat wasiat dan tidak memiliki pasangan sah, harta peninggalan akan diberikan kepada kerabat sedarah terdekat. Dalam kasus Payne, putranya yang bernama Bear menjadi pihak yang berhak menerima seluruh warisan tersebut.
Mantan pasangan Payne, Cheryl Cole, yang merupakan ibu Bear, ditunjuk sebagai administrator harta warisan bersama pengacara musik Richard Bray pada Mei 2025.
Sebagian besar harta warisan Payne akan ditempatkan dalam sebuah perwalian untuk menjaga kepentingan finansial Bear hingga ia berusia 18 tahun.
Cheryl Cole memiliki kewenangan untuk mengelola aset tersebut selama masa perwalian berlangsung, tetapi tidak dapat membagikan dana tersebut secara langsung kepada pihak lain. Pengelolaan tersebut dilakukan agar hak waris Bear tetap terlindungi hingga mencapai usia dewasa.
Sebelum meninggal, Payne pernah mengungkapkan pengalamannya sebagai seorang ayah dalam wawancara pada 2020. Ia mengatakan bahwa menjadi orang tua membutuhkan usaha besar untuk menemukan keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.
Kini, seluruh peninggalan Payne akan menjadi hak Bear sebagai anak tunggalnya dan akan diberikan sesuai aturan perwalian yang telah ditetapkan.
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