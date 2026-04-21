Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
21 April 2026, 15.00 WIB

Pemerintah Butuh 800.000 Pekerja untuk Operasional 80.000 Kopdes Merah Putih

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin malam (20/4). (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah membutuhkan sekitar 800.000 pekerja untuk tenaga operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Saat ini, Pemerintah mulai melakukan pembukaan secara nasional untuk 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih yang sedang dilaksanakan sejak 15 sampai dengan 24 April 2026.

Pembahasan itu turut dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin malam (20/4).

"Rekrutmen tersebut bertujuan untuk memilih manajer yang akan mengelola unit koperasi desa yang nantinya akan memimpin pegawai koperasi lainnya yang berasal dari warga desa yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih," kata Teddy dalam unggahan pada akun @sekretariat.kabinet, Selasa (21/4).

Teddy menjelaskan, para pelamar akan diseleksi untuk selanjutnya mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar dua bulan. Setelahnya akan resmi menjadi manajer koperasi yang bekerja di bawah koordinasi lintas kementerian/lembaga khususnya Kementerian Koperasi dan BUMN.

Ia mengungkapkan, ditubutuhkan sekitar 800.000 pekerja untuk operasional 80.000 Kopdes Merah Putih yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan.

"Bila satu koperasi terdiri dari satu manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800.000 ribu pekerja baru di 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," tegasnya.

Lebih lanjut, Teddy berharap program Kopdes Merah Putih akan meningkatkan nilai prekonomian desa. Sehingga dapat menguntungkan warga desa di daerah.

"Dengan adanya koperasi desa ini, diharapkan perputaran ekonomi di setiap desa akan semakin cepat, tanpa perantara dan terarah dengan harga jual yang menguntungkan bagi warga desa setempat," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Lebaran Tanpa Mudik: Cerita Para Pekerja yang Menjaga Denyut Jakarta Tetap Hidup - Image
Hijrah Ramadan

Lebaran Tanpa Mudik: Cerita Para Pekerja yang Menjaga Denyut Jakarta Tetap Hidup

24 Maret 2026, 17.35 WIB

Kapolri Dorong Kolaborasi Pengusaha-Buruh di HUT KSPSI ke-53, Iklim Investasi Harus Sejuk - Image
Nasional

Kapolri Dorong Kolaborasi Pengusaha-Buruh di HUT KSPSI ke-53, Iklim Investasi Harus Sejuk

22 Februari 2026, 03.47 WIB

Ruko MMD Pademangan Digembok, Ratusan Pekerja Protes Tak Bisa Cari Nafkah! - Image
Jabodetabek

Ruko MMD Pademangan Digembok, Ratusan Pekerja Protes Tak Bisa Cari Nafkah!

06 Januari 2026, 00.37 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore