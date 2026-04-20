Di Sela Kunjungan Kerja ke Paris, Seskab Teddy Rayakan Ulang Tahun secara Sederhana

JawaPos.com - Teddy Indra Wijaya bertambah usia ke-37 tahun saat sedang kunjungan kerja ke Paris, Perancis mendampingi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto pada 14 April 2026. Tidak ada seremoni besar untuk merayakan ulang tahun pria yang akrab disapa Seskab Teddy itu, hanya sebuah kue ulang tahun dan lilin kecil yang mewarnainya.

Kue ulang tahun dan lilin kecil itu rupanya sudah membuat Teddy tersenyum bahagia, hingga bersyukur karena bisa terus bekerja untuk Indonesia sampai detik ini.

"Perayaannya sederhana dan berlangsung spontan di sela agenda," kata Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya, Senin (20/4).

Sekertaris Kabinet ini menegaskan bahwa perayaan sederhana itu justru sangat membekas dihatinya, karena ada perhatian kecil disela jadwal padat dan tanggung jawab yang tidak bisa ditunda.

Teddy menegaskan kehadirannya di Paris merupakan bagian dari tugas negara, termasuk fasilitas akomodasi yang telah disiapkan dalam rangkaian kunjungan resmi.

Di tengah rutinitas tersebut, kejutan kecil dari Presiden dan rekan-rekan menjadi jeda singkat yang hangat. Tidak lama, agenda kembali berjalan seperti biasa.

Meski begitu, Perwira Militer ini memahami momen sederhana perayaan ulang tahunnya, tentu saja akan jadi perbincangan di media sosial dan tak lagi jadi peristiwa yang personal untuknya.

Mengenai lokasi dan angka biaya yang beredar di media sosial dalam ulang tahunnya pun memicu berbagai reaksi publik.

Menanggapi hal tersebut, Teddy memilih melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas.