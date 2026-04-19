Cak Imin Ingatkan Bahaya Vape: Tidak Boleh Lengah dan Kecolongan!

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar dalam ajang Women's Day Run. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan bahaya dari rokok elektronik atau vape, terlebih kerap disalahgunakan dengan narkoba. Pengguna rokok ini diketahui semakin marak ditemukan.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri ajang Women's Day Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (19/4). Melihat fenomena penyalahgunaan vape ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat.

Cak Imin menilai, situasi ini perlu disikapi secara serius, terlebih karena penyebarannya disebut telah merambah ke lingkungan pendidikan, termasuk pesantren.

“Vape kini sudah banyak disalahgunakan untuk narkoba, dan ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita lengah, karena ini bisa menjadi pintu masuk baru yang tidak kita sadari, bahkan di lingkungan pesantren yang selama ini kita jaga,” ujar Cak Imin.

Menko Pemberdayaan Masyarakat ini menyampaikan, fenomena tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai tren gaya hidup generasi muda, melainkan harus dilihat sebagai ancaman nyata terhadap masa depan mereka.

Ancaman narkoba perlu disikapi dengan langkah tegas semua pihak. Dari lingkup keluarga, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum perlu bekerja bersama untuk melakukan pencegahan.

“Kita tidak boleh hanya reaktif. Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, dan edukasi yang masif kepada generasi muda. Pesantren dan sekolah juga harus diperkuat agar tidak menjadi celah masuknya praktik-praktik berbahaya ini,” imbuhnya.

Cak Imin juga menekankan pentingnya pendekatan yang bijak dan berbasis data dalam menyikapi isu ini agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat, namun tetap mampu memberikan perlindungan maksimal kepada generasi muda.

“Pendekatannya harus seimbang. Kita tegas terhadap narkoba, tapi juga cerdas dalam membaca fenomena. Jangan sampai kita salah langkah karena kurang data, tapi juga jangan sampai terlambat bertindak,” tutupnya.