LPOI Sampaikan Dukungan Untuk Iran, Said Aqil Sirodj: Sejalan dengan Nilai-Nilai Islam

JawaPos.com – Dukungan terhadap Republik Islam Iran dalam menjaga kedaulatan negaranya terus berdatangan dari berbagai elemen di Indonesia. Salah satunya dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Ketua Umum LPOI Said Aqil Sirodj menyampaikan dukungan moral itu saat menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jakarta, Sabtu (18/4).

Menurut said Aqil, sikap Republik Islam Iran dalam meempertahankan negaranya sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemanusiaan.

“Kami menyampaikan dukungan penuh atas perjuangan Republik Islam Iran dalam menjaga kedaulatan negara dan bangsa, sebagai wujud dari hifzunnafsi (melindungi jiwa), hifzuddaulah (melindungi negara), serta hifzuddin (melindungi agama),” ujar Said Aqil dalam keterangannya, Sabtu (18/4) sebagaimana dilansird ari Antara.

‎Said Aqil juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai tekanan dan konflik global yang dialami Iran.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala bentuk penjajahan.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, ‎masyarakat Indonesia juga menyerukan persatuan umat Islam dunia. Serta mendorong terciptanya perdamaian melalui dialog dan kerja sama internasional.

‎LPOI, tutur said Aqil, berharap perdamaian dunia bisa terwujud, serta mendoakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Iran.

“Kita mendukung Iran sepenuhnya dengan doa, dengan moral. Berdoa mudah-mudahan bangsa Iran diberi kekuatan lahir batin dan kemenangan," ucap Said Aqil.