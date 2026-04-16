Siap-Siap! Bocoran Tahapan Seleksi CPNS 2026 dan Passing Grade Terbaru

JawaPos.com - Persaingan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diprediksi akan tetap sengit di tahun 2026. Meski pengumuman resmi belum dibuka, jutaan pelamar mulai berburu informasi mengenai pola seleksi agar tidak mencuri start dengan sia-sia.

Memahami alur rekrutmen sejak dini adalah kunci sukses. Pasalnya, lulus passing grade saja belum tentu menjamin posisi Anda aman.

1. Seleksi Administrasi: Gerbang Utama yang Menentukan Tahap awal yang sering dianggap remeh namun paling banyak menggugurkan peserta adalah seleksi administrasi. Di sini, sistem akan memverifikasi kesesuaian dokumen seperti ijazah, KTP, hingga transkrip nilai.

Sedikit saja kesalahan dalam mengunggah dokumen bisa membuat Anda gugur sebelum bertanding. Pastikan semua persyaratan khusus pada formasi pilihan telah terpenuhi dengan teliti.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): Ujian Kecerdasan dan Karakter Setelah lolos administrasi, Anda akan menghadapi tes berbasis komputer (CAT BKN). SKD terdiri dari tiga materi utama yang memiliki standar nilai minimal berbeda:

- TWK (Tes Wawasan Kebangsaan): Mengukur pemahaman Pancasila dan NKRI.

- TIU (Tes Intelegensia Umum): Menguji kemampuan logika, numerik, dan verbal.

- TKP (Tes Karakteristik Pribadi): Menilai sikap, kepribadian, serta etika kerja.