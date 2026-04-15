Kampus Belum Bebas Korupsi, ADAKSI Temui KPK: Jangan Bermimpi Indonesia Bersih!

JawaPos.com - Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menyambangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (14/4). Pertemuan ini menjadi ajang "curhat" sekaligus desakan agar integritas di perguruan tinggi dibenahi total demi memutus rantai korupsi di Indonesia.

Delegasi yang dipimpin Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan diterima langsung oleh Ketua KPK Setyo Budianto dan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. Kehadiran petinggi lembaga antirasuah ini menandakan bahwa isu korupsi di kampus bukan lagi masalah sepele, melainkan agenda strategis nasional.

ADAKSI menyampaikan pernyataan keras mengenai kondisi pendidikan tinggi saat ini. Menurut mereka, penyelewengan di kampus berdampak langsung pada mentalitas koruptif di level negara.

Anggun menegaskan, kampus seharusnya menjadi kiblat moral bangsa.

"Jangan bermimpi mengharapkan Indonesia yang bersih dari korupsi, selama kampus belum bebas dari korupsi," ujarnya dalam keterangannya.

Borok Integritas: Dari Gratifikasi Hingga SPI yang "Mandul"

Persoalan integritas di kampus dinilai sudah bersifat sistemik. Imam Akhmad, Ketua DPW ADAKSI Jabar, DKI, dan Banten, menyoroti lemahnya fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di universitas.

Ia mengungkapkan, meski PTN sudah memiliki SPI, lembaga ini sering kali tidak berdaya saat berhadapan dengan pimpinan kampus. Akibatnya, fungsi pengawasan pun jalan di tempat dan penyimpangan terus melanggengkan diri.

Selain masalah internal, isu gratifikasi yang melibatkan oknum dosen dan mahasiswa juga mencuat. Sucy Delyarahmi dari tim advokasi menyebut ada degradasi etika yang serius, ditambah lagi dengan minimnya transparansi laporan keuangan kampus di situs resmi mereka.