Sabik Aji Taufan
14 April 2026, 03.52 WIB

Komisi V DPR Senang Lihat Hasil Mudik Lebaran 2026, Nilai Polri Lakukan Koordinasi dengan Baik JawaPos.com - Komisi V DPR RI merespon positif kinerja Korlantas Polri bersama pema

Komisi V DPR RI rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Korlantas Polri, BMKG, dan Basarnas, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4). (Polri)

 

JawaPos.com - Komisi V DPR RI merespon positif kinerja Korlantas Polri bersama pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan arus balik lebaran. Parlemen menilai operasi ini berjalan dengan baik dalam aspek menjaga keselamatan warga yang melakukan perjalanan pulang kampung.
 
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, keberhasilan ini tergambar dari turunnya angka kecelakaan lalu lintas. Prestasi ini menandakan adanya perbaikan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
 
Hal itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Korlantas Polri, BMKG, dan Basarnas, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4). Lasarus mengatakan berdasarkan data yang diterimanya, jumlah pemudik 2026 tercatat mencapai 147,55 juta orang atau turun 4,57 persen.
 
"Arus mudik tahun ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan mobilitas masyarakat Indonesia sebesar 147,55 juta orang, atau turun 4,57 persen dari tahun 2025 sebesar 154,62 juta orang," kata Lasarus.
 
 
Politikus PDIP ini mengatakan, berdasarkan data Korlantas Polri, penurunan angka kecelakaan mencapai sebesar 5,3 persen dibanding 2025. Hal ini merupakan capaian penting mengingat tingginya volume kendaraan.
 
"Terdapat penurunan 153 kasus angka kecelakaan, atau turun 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2025 tercatat 2.880 kejadian, sedangkan penurunan tahun 2026 menjadi 2.727 kejadian," imbuhnya.
 
Sementara itu, data Kementerian Perhubungan pada periode H-8 hingga H+8 Lebaran atau 13-29 Maret 2026 juga menunjukkan tren serupa. Jumlah kecelakaan tercatat 3.517 kasus atau turun 6,31 persen dibandingkan 2025 sebanyak 3.754 kasus.
 
"Bolehlah kita tepuk tangan buat pemerintah, ya. Kita beri apresiasi, terutama bagi semua yang sudah berlelah-lelah di lapangan, ya, yang bahkan merelakan hari kemenangan tidak bersama keluarga yang tercinta," lanjutnya.
 
Atas dasar itu, Lasarus menilai kinerja Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan pihak lainnya perlu mendapat apresiasi. Sebab, mereka telah melakukan koordinasi dengan baik di lapangan selama proses pengamana.
 
"Komisi V DPR RI melihat bahwa penurunan angka kejadian maupun jumlah korban kecelakaan telah mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar kementerian/lembaga telah semakin membaik," pungkasnya. 

