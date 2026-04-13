RI–Tiongkok Perkuat Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan, Fokus Papua

Mentrans M Ifitah Sulaiman Suryanegara mengadakan pertemuan dengan Duta besar Tiongkok untuk Indonesia, di Kantor Kementrans, Senin (13/4)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Transmigrasi memperkuat kerja sama dengan pemerintah Tiongkok dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan fokus utama pengembangan kawasan di Papua.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya sekaligus bagian dari upaya menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengurangan kemiskinan.

"Kami juga berbicara tentang rencana kerja sama yang menyeluruh terkait dengan pengentasan kemiskinan ini melalui pembentukan semacam Center of Excellence untuk ketahanan pangan, ketahanan energi termasuk air yang kami fokuskan di Papua," kata Iftitah usai mengadakan pertemuan dengan Duta besar Tiongkok, di Kantor Kementrans, Senin (13/4).

Pemerintah Tiongkok juga disebut akan memberikan hibah untuk mendukung proyek tersebut melalui koordinasi dengan Bappenas.

Nantinya, lanjut Iftitah, Kementrans akan mengirim 37 orang ke Tiongkok untuk mempelajari strategi pengentasan kemiskinan berbasis industrialisasi. Rombongan yang akan diberangkatkan terdiri dari tiga kelompok utama.

Kelompok tersebut meliputi pegawai Kementerian Transmigrasi, akademisi dari 10 universitas ternama, serta perwakilan transmigran dari Papua.

"Jadi perwakilannya akan ada yang dari Papua juga. Yang kita anggap betul-betul bisa menyerap ilmunya sehingga ilmu itu tidak berguna untuk dirinya saja, tetapi juga untuk masyarakat transmigran yang lainnya," tandasnya.