Sabik Aji Taufan
13 April 2026, 19.16 WIB

Bripka Fajar Permana Meninggal saat Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas Polri Irjen Agus: Kami Berduka

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)

 

JawaPos.com - Seorang anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, Bripka (Anumerta) Fajar Permana meninggal dunia saat pengamanan mudik lebaran 2026. Sebagai bentuk duka cita, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho melaksanakan silaturahmi ke kediaman keluarga almarhum.

"Atas seizin bapak Kapolri, saya Kakorlantas Polri saat ini kami di kediaman rumah duka Almarhum Fajar, bertemu dengan orang tua, istri, dan putranya. Tentunya kami menyampaikan duka yang mendalam," ujar Agus, Senin (13/4).

Kepergian Fajar meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan Polri. Oleh karena itu, Polri menyampaikan kehilangan besar.

"Kami berduka, tetapi semoga ini bisa menjadi semangat untuk kita bisa mengabdi, melindungi, dan melayani masyarakat," imbuhnya.

Keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tidak terlepas dari dedikasi dan pengorbanan para anggota di lapangan. Di balik kelancaran arus mudik dan balik lebaran, terdapat kerja keras dan risiko besar yang harus dihadapi oleh setiap personel.

"Memang tugas adalah kehormatan, namun pesan dari Bapak Kapolri di samping duka yang mendalam, kami juga menyampaikan kepada keluarganya adalah kehormatan yang setinggi-tingginya," jelasnya.

Korlantas Polri memastikan bahwa jasa dan pengorbanan almarhum akan selalu dikenang. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota untuk terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sekaligus memperkuat solidaritas dan kepedulian sesama personel.

